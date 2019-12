Klokkenluider en collega-agent opgepakt voor lekken

Op het politiebureau in Haarlem zijn twee agenten gearresteerd omdat ze worden verdacht van het lekken van vertrouwelijke politiegegevens aan NRC, meldt de krant. Een van de gearresteerde agenten is volgens NRC een hoofdagente die op een politiebureau in Den Haag een belangrijke rol speelde als klokkenluider.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er twee agenten zijn opgepakt, maar wil verder "in het belang van het lopende onderzoek door de Rijksrecherche" niets kwijt.

Seksuele aanranding

NRC schrijft dat de aangehouden agente sinds maart werkzaam was in Noord-Holland. In september diende ze een klacht in bij de integriteitsafdeling van de politie wegens aanranding door een teamleider van politiebureau Haarlemmermeer. Daarbij ging het volgens de krant om seksueel getinte sms'jes.

De vrouw kreeg steun van een collega die nu ook is opgepakt. Het onderzoek richt zich op "het mogelijk verstrekken van vertrouwelijke politiegegevens aan onbevoegden".

NRC meldt dat de Rijksrecherche de hoofdagente verdenkt van schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrifte, het doen van een valse aangifte, meineed en computervredebreuk in augustus en september.

In het onderzoek naar de mogelijke aanranding door de teamleider is de telefoon uitgelezen van de agenten die zijn opgepakt. Daaruit zou zijn gebleken dat de politiemensen contact hebben gehad met de krant.