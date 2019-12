Huurbus met 10 miljoen euro aan mdma gevonden

De politie heeft in een bus bij Liempde in Noord-Brabant 400 kilo mdma-kristallen gevonden, met een handelswaarde van zo'n 10 miljoen euro. De bestuurder van de bus, een 29-jarige Amsterdammer, is aangehouden.

De bus was voor een controle van de weg gehaald op de A2 ter hoogte van Best. In de laadruimte lag een grote hoeveelheid dozen met onder meer een plastic zak met een lichtbruine substantie.

Anijsgeur

In de laadruimte roken agenten een anijsgeur, wat kan duiden op de aanwezigheid van mdma. Agenten troffen vervolgens de grote hoeveelheid drugs aan.

Het is onbekend of er nog andere verdachten zijn aangehouden. In verband met de vondst deed de politie een inval in een woning van een ex-lid van de Hells Angels, die zich inmiddels heeft aangesloten bij de motorclub Bandidos. Bij die doorzoeking is niets bijzonders gevonden, zegt de politie.

In eerste instantie meldde de politie dat de gevonden drugs een straatwaarde van 100 miljoen euro hadden.

Meer drugsvondsten

Eerder vandaag maakte de politie bekend dat bij een bedrijf in de haven van Vlissingen 1200 kilo cocaïne is gevonden. Douanemedewerkers ontdekten de drugs tussen een partij bananen.

Een 25-jarige Rotterdammer werd deze week aangehouden nadat agenten in de haven van Antwerpen 2019 kilo cocaïne hadden gevonden. De drugs zaten in een container uit Colombia tussen zakken meststof.

Nadat deze container werd afgeleverd bij een bedrijf in Alphen ging een arrestatieteam de loods binnen. Daar werd de Rotterdammer aangehouden.