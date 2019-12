De verkiezingen die bijna niemand wil: Algerije kiest nieuwe president

Algerije heeft één ervaring met vrije verkiezingen: in 1991 haalde het islamitische Front van Nationale Redding de absolute meerderheid. Het leger verklaarde daarop de uitslag ongeldig, waarna een opstand uitbrak waarbij tienduizenden doden vielen. Sindsdien houdt het leger de macht strak in handen. Er werden wel verkiezingen gehouden, met die werden steeds zwaar gemanipuleerd.

Manipulatie

Daar verandert voorlopig niks aan, zegt Afrika-journalist Gerbert van der Aa in het NPO Radio 1-programma Met het Oog op Morgen. Hij was in oktober nog in het land. "Het Algerijnse leger is heel sterk. Het volk zal er niet zomaar in slagen om de militairen weg te krijgen." Daar komt bij dat de verkiezingen volgens hem sowieso worden gemanipuleerd.

Hoe het beleid van de regering tot stand komt, is voor veel mensen een raadsel. "Ik sprak in oktober met Algerijnen en die zeiden: we weten eigenlijk ook niet wie ons regeert", zegt Van der Aa. "De legerleider is Ahmed Gaid Salah, maar of hij de echte macht heeft weten we niet. Wat er besloten wordt en hoe dat besloten wordt dat weten we niet."

'Kliek van vrijheidsstrijders'

Betogers zijn na het vertrek van Bouteflika niet gestopt met hun protesten. Elke vrijdag staan demonstranten in de straten van de hoofdstad Algiers.

"Ze demonstreren tegen een kliek militaire bejaarde vrijheidsstrijders die Algerije in de jaren vijftig en zestig hebben bevrijd van Frankrijk", ziet journalist Van der Aa. "Sommige leiders zijn ook echt dementerend. Zij worden weer gemanipuleerd door mensen die daarachter zitten."

Indrukwekkende demonstraties

Toch is niet alles bij het oude gebleven, ziet de uit Algerije afkomstige acteur Hakim Traïdia. Hij liep twee keer mee in de demonstraties en dat was indrukwekkend, zegt hij in Met het Oog Op Morgen.

"Ik merk dat er iets veranderd is. Ik denk niet dat we teruggaan naar de corruptie en de onderdrukking die er toen waren. Er is een verandering sinds de demonstraties."

De demonstraties verlopen tot nu toe relatief rustig. Hij hoopt dat dat ook na de verkiezingen zo blijft. "Hoe het ook zal verlopen, ik hoop dat het vreedzaam blijft totdat er verandering komt."

De eerste officiële uitslagen van de verkiezingen worden op z'n vroegst morgen verwacht.