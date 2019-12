Christelijk Mannenkoor Lelystad stopt na problemen die veel koren herkennen

Een lager ledenaantal betekent ook minder aanwas van bestuursleden en minder contributie, zeggen de korenbonden. In combinatie met teruglopende subsidies leidt dat laatste soms ook tot financiële problemen.

Ook het inzamelen van oud papier levert minder op. "Je ziet dat koren oud papier ophalen voor zo'n drie cent per kilo. Omdat de papierhandel nu totaal is veranderd, zie je dat koren die dat structureel op hun begroting hadden, in de problemen komen," zegt Van Herk.

Hoewel de ledenaantallen teruglopen, is er in Nederland nog wel veel interesse voor koormuziek, merkt voorzitter Herman Schimmel van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB). "In Nederland wordt niet minder gezongen, zelfs meer. Je ziet dat de traditionele christelijke en mannenkoren de laatste vijftien jaar wel afnemen."

Meer popmuziek

"Eigenlijk hebben die in hun bloei-jaren verzuimd om nieuwe leden te werven. En toen de noodzaak kwam, was de groep op een leeftijd gekomen die het moeilijk maakte om jonge leden te krijgen." Hoewel jongeren de traditionele koren vaak niet meer opzoeken, merkt Schimmel wel dat ze veel eigen koren oprichten. "In Europa komt Nederland nu op de tweede plaats als het gaat om het aantal koren."

Veel van de nieuwe koren komen terecht bij korenbond BALK, die zich bezighoudt met de ondersteuning en de muziekrechten van de lichte koren. "Het gaat vooral om koren die popmuziek zingen, en close harmony", zegt Léontine van Duin van BALK. "We zien inderdaad dat er veel meer interesse komt voor dat soort koren."

De korenbonden zien ook de interesse voor projectkoren groeien. Dat zijn koren die op projectbasis een periode samenkomen om een stuk in te studeren en daarna weer uit elkaar gaan. Schimmel: "Dan heb je tien tot twaalf repetities en dan houdt het op. En er zijn bijvoorbeeld meezingprojecten of korendagen, waarbij mensen gewoon een dag samen zingen."