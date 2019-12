Amsterdam gaat gevelschildering Keith Haring voor 180.000 euro restaureren

De muurschildering van Keith Haring op de gevel van een koelhuis van het Food Center in Amsterdamse wordt volgend jaar gerestaureerd. Het gaat om een visachtig monster met een hondenkop en een mannetje op de rug. Het is Harings grootste bewaarde muurschildering in de openbare ruimte in Europa.

Haring schilderde het werk in 1986 toen een deel van het gebouw in gebruik was als depot van het Stedelijk Museum. Om het te beschermen tegen weersinvloeden verdween het werk in 1994 achter een metalen gevel. Na een intensieve lobby werd dat scherm in juni 2018 weggehaald, waardoor de schildering weer zichtbaar werd.

Restauratie wel noodzakelijk

Experts stelden toen vast dat het werk nog in redelijke staat was, maar dat restauratie noodzakelijk was. Het afgelopen jaar is een restauratieplan gemaakt en is een aantal betrokken partijen het eens geworden over de financiering ervan.

De Keith Haring Foundation, de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaar Marktkwartier dragen ieder een derde bij aan de kosten, die ongeveer 180.000 euro belopen, zo schrijft NH Nieuws.

De in 1990 overleden Haring schilderde het zeemonster van 12 bij 15 meter in een dag. Kunstenaar Jan Rothuizen fungeerde destijds als assistent van de Amerikaan. Hij zorgde voor de potten met witte verf. "Het was een koude, gure dag in maart", herinnert hij zich. "Ik vond het eigenlijk een heel desolate plek. Ik begreep dat toen niet goed." Haring had geen goed zicht op zijn werk onder het schilderen. Je kunt het zien aan de bovenkant van de bek van die hond, die is niet helemaal recht. Haring was achteraf niet ontevreden, maar wel kritisch", zo zei Rothuizen in juni 2018 tegen de NOS.

In juni 2018 werd de metershoge muurschildering van Keith Haring na ruim 30 jaar weer zichtbaar.