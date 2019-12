Inzamelingsactie voor herbouw uitgebrande kerk Hoogmade

Steentje bijdragen

Omdat nog niet bekend is hoeveel de verzekering uit zal keren kwam Vlieger op het idee om geld in te zamelen. "Ik opperde dit op een overlegavond van de kerk. De avond ging eigenlijk over hoe we de missen in december in gingen vullen en andere praktische dingen, maar er was direct veel enthousiasme. Op dinsdag was de vergadering en op zaterdag zaten we al bij elkaar om een stichting op te richten", zegt Vlieger tegen Omroep West.

De stichting wil volgend jaar met diverse acties geld inzamelen. "Normaal komt er geld binnen via de kerkbijdrage, maar er zijn ook niet-katholieken in de omgeving die wel een steentje willen bijdragen. Een van de ideeën die we hebben is een veiling die we in maart zullen houden. Mensen kunnen aanbiedingen doen die we gaan veilen". Vlieger denkt hierbij bijvoorbeeld aan een aangekleed etentje thuis of een middagje varen.

Ze durft nog geen bedragen te noemen die de stichting op wil halen. "Mochten we meer hebben dan nodig is dan kunnen we altijd nog kijken wat we gaan doen met dat geld. We kunnen dat bijvoorbeeld reserveren voor regulier onderhoud, want dat zal ook nodig blijven".

Bekijk hier het moment dat de torenspits instortte.