Britten kiezen nieuw parlement, strenge beperkingen voor de pers

De Britten kiezen voor de derde keer in vijf jaar tijd een nieuw parlement. Om 08.00 uur Nederlandse tijd zijn de stemlokalen opengegaan, tot vanavond laat kan er worden gestemd.

Kort na 23.00 uur komen samenwerkende omroepen met een exit-poll. De eerste uitslagen worden verwacht aan het begin van de nacht. Pas aan het begin van de ochtend is de einduitslag bekend.

Zowel de Conservatieven als Labour spreken van de belangrijkste verkiezingen "in een generatie". Brexit was het overheersende thema in de campagne, vooral voor de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. Labour-leider Corbyn had het vooral over de "belabberde staat" van de nationale gezondheidszorg, die volgens hem het gevolg is van jarenlang conservatief wanbeleid.

Enorme investeringen

Beide partijen zeggen dat ze vele miljarden zullen investeren in gezondheidszorg, onderwijs, woningbouw en de politie. Labour heeft ook gepleit voor de nationalisatie van belangrijke algemene voorzieningen zoals de energievoorziening en voor verkorting van de werkweek.

De Conservatieven liggen voor in de peilingen, maar dat wil niet zeggen dat ze afstevenen op een absolute meerderheid. Die heeft Johnson waarschijnlijk nodig om begin volgend jaar uit de Europese Unie te kunnen stappen.

De Britse pers is vandaag aan strenge regels gebonden. Zo is het wettelijk verboden om te melden wat mensen hebben gestemd, om te voorkomen dat het stemgedrag van andere kiezers wordt beïnvloed. Verder mogen kiezers in de stemlokalen geen opnames maken en die aan de pers geven. Voor de deur filmen of fotograferen mag wel.

Wet overtreden

Volgens sommigen heeft Laura Kuenssberg, politiek verslaggever van de BBC, mogelijk de verkiezingswet overtreden. Ze had gisteren gemeld dat het beeld grimmig is voor Labour, als je afgaat op de stemmen die per post zijn uitgebracht. Die stemmen zijn al binnen maar nog niet geteld. Bronnen in de partijen die de stembiljetten hebben gesorteerd, zeiden tegen Kuenssberg dat Labour er slecht voor staat. In een reactie spreekt de BBC tegen dat de politiek verslaggever de wet heeft overtreden.

Een groot deel van de Britse pers kiest vandaag duidelijk partij. Tabloid The Sun kiest voor Boris Johnson met als kop 'Save brexit, save Britain'. De linkse tegenhanger Daily Mirror neemt het op voor Jeremy Corbyn met de kop 'For them, vote Labour'. Daarbij staan fotootjes van mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs en bij de politie, en van daklozen en kinderen die opgroeien in armoede.