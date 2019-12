Grote brandstofstoring Schiphol kwam door fout in elektrische installatie

Een losse nuldraad was de oorzaak van de grote brandstofstoring op Schiphol afgelopen juli. Dat concludeert onderzoeksbureau TNO.

Een nuldraad zorgt voor de afvoer van stroom van elektrische apparaten. Doordat dat niet ging, kreeg een deel van de aangesloten systemen te maken met overspanning, Diverse voedingen en componenten zijn daardoor doorgebrand.

De fout is volgens TNO vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in februari. Het bleef zonder gevolgen totdat de elektrische installatie van de brandstoftoevoer op de losse draad werd aangesloten. Dat gebeurde bij onderhoudswerkzaamheden op 24 juli. Het bleek vervolgens niet mogelijk de brandstoflevering voor vliegtuigen handmatig veilig te starten.

Door de storing konden vliegtuigen op Schiphol 8,5 uur niet tanken. 300 vluchten werden geannuleerd en tienduizenden reizigers liepen vertraging op. Behalve over de extreem lange wachttijden was er onder reizigers veel boosheid over het gebrek aan duidelijke communicatie.

Op 9 augustus ging het weer mis. Toen duurde de storing 1,5 uur. De oorzaak van deze storing is niet gevonden, maar TNO noemt een verband met de storing op 24 juli "niet aannemelijk". In beide gevallen zijn de procedures gevolgd, concluderen de onderzoekers. Maar "de beschikbare procedures bieden weinig houvast voor een meervoudige technische storing."

Aanbevelingen

TNO pleit voor onderzoek naar het verbeteren van de leveringszekerheid. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken handmatig vliegtuigen te tanken.

Het onderzoeksbureau was door Schiphol en Air Craft Fuel Supply, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de brandstoflevering, gevraagd onderzoek te doen.

Er was tijdens de storing grote onrust onder gestrande passagiers op Schiphol: