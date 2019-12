Morgen bergingsmissie naar rommelende vulkaan Nieuw-Zeeland

Volgens de burgemeester van Whakatane, waar White Island ook toe behoort, zijn nabestaanden radeloos en zouden veel zorgen weggenomen kunnen worden door de lichamen zo snel mogelijk te bergen. "De frustratie van de families is heel begrijpelijk. Geen nieuws is geen goed nieuws in dit geval", zegt burgemeester Turner.

Giftige lucht

De kans op een nieuwe uitbarsting wordt de komende 24 uur op 50 à 60 procent geschat, meldt de geologische dienst GeoNet. Ook zijn er zorgen over de hoeveelheid giftige gassen in de lucht op het eiland. Met drones wordt onderzocht hoe vervuild de lucht is.

Na het luchtonderzoek besluiten de autoriteiten hoe de bergingsmissie eruit gaat zien. Bij een gewone bergingsoperatie is de politie langere tijd op het eiland en wordt er een uitgebreid sporenonderzoek gedaan om alle slachtoffers te identificeren. Als het te gevaarlijk is door de vulkaanactiviteit of de slechte lucht, kan er minder lang worden gezocht.