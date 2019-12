K-pop-zanger Holland treedt op in het land van zijn artiestennaam

Aan het begin van het concert, gisteravond in Amsterdam, schreeuwen zo'n 200 fans hartstochtelijk zijn artiestennaam: "Holland-Holland-Holland!" De 23-jarige Koreaanse popzanger heet eigenlijk Go Tae-seob, maar koos voor 'Holland' omdat Nederland het eerste land is waar het homohuwelijk werd ingevoerd. Tae-seob is namelijk de eerste K-popartiest die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit.

Holland was gisteravond voor het eerst in het land waar hij zichzelf naar vernoemde, tijdens een Europese tour. Veel fans in Amsterdam zien hem als voorbeeld, zeggen ze. Sommige jonge meiden in het publiek namen een regenboogvlag mee. "Zijn liedjes hebben mij enorm geholpen toen ik zelf met mijn geaardheid worstelde", zegt een van hen. Een ander knikt instemmend. "Ik vind het echt moedig dat hij zo openlijk gay is, dat is in Zuid-Korea echt niet makkelijk."

Worsteling

Je praat in Korea onderling niet over homoseksualiteit, vertelde ook K-popkenner Mai Verbij gisteren in het NOS Radio 1 Journaal. "Het feit dat iemand openlijk zegt dat hij gay is, is echt vrij uniek in Korea. En als ik het breder mag trekken: in Azië in het algemeen."

Holland heeft inderdaad geworsteld met zijn coming-out, zegt hij. "Ik was bang dat ik al mijn vrienden en familie zou kwijtraken." Dat bleek gelukkig mee te vallen: zij steunen hem, maar dat geldt niet voor andere K-popartiesten. "Die sturen me wel privéberichtjes, maar openlijk durven ze het niet voor me op te nemen."

Volgens Holland zijn de andere artiesten bang voor de eventuele gevolgen van een openlijke steunbetuiging. Ze zouden bijvoorbeeld door hun platenmaatschappij op straat kunnen worden gezet. Holland moet wat dat betreft ook veel zelf regelen, dat doet hij onder andere via crowdfunding. Hij is wel blij dat hij hulp van een impresario heeft gekregen voor zijn Europese tour.