Wekdienst 12/12: Britten naar de stembus en rechtszaak Taghi verder

Vanochtend trekken de buien weg en klaart het op. De zon schijnt van tijd tot tijd. De temperatuur kan later oplopen naar maxima rond 6 graden. In de middag en nacht neemt de bewolking toe en in de loop van de nacht gaat het in het hele land gaat het regenen, op sommige plaatsen kan er ook even wat sneeuw vallen. Vrijdag en gedurende het weekend blijft het nat.