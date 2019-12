Twee gewonden vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland overleden

Het dodental van de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland is opgelopen naar acht. Twee mensen zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden.

Maandag waren er tientallen toeristen op het eiland toen de vulkaan grote hoeveelheden as en stoom de lucht inwierp. De bezoekers werden volledig verrast door de uitbarsting.

28 mensen liggen nog in het ziekenhuis, de meeste in kritieke toestand door de zware brandwonden die ze hebben opgelopen. Negen mensen worden vermist, de autoriteiten gaan ervan uit dat zij zijn overleden.

Bergingswerkers hebben hun lichamen nog niet kunnen ophalen, omdat de vulkaan actief blijft. De vulkaan stoot modder en stoom uit en seismologen achten de kans groot dat hij opnieuw uitbarst.