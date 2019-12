Waarschuwing aan Tweede Kamer: pas op met PFAS-vervuiling drinkwater

De plekken waar drinkwater wordt gewonnen moeten in de toekomst goed worden beschermd tegen vervuiling met PFAS. Dit pleidooi hielden de drinkwaterbedrijven tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de PFAS-problematiek.

Zij pleiten ervoor de strengste norm van 0,1 microgram PFAS per kilo grond toe te passen in alle gebieden waar nu of in de toekomst drinkwater wordt gewonnen of opgeslagen. Het gaat dan om oppervlaktewater en grondwater.

Op dit moment wordt er in 99 procent van het oppervlaktewater wel PFAS gevonden, maar in zeer lage concentraties die voor zover bekend geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

"Maar als die stoffen in het grondwater terecht gaan komen, dan hebben we een probleem. Met droge zomers halen we daar ook ons water vandaan", zei plaatsvervangend directeur Arjen Frentz van de Vereniging van Waterbedrijven tegen de Kamerleden. In het grondwater wordt tot nu toe nog bijna geen PFAS gevonden.