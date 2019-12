Geen aanwijzingen voor misdrijf bij explosie grillroom Coevorden

De politie heeft in het onderzoek naar het ingestorte pand in Coevorden geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf. "In het onderzoek is duidelijk geworden dat de druk vanuit het pand zelf is gekomen en dat door deze druk het pand is ingestort", twittert de politie Drenthe.

Het pand stortte zaterdag in door een explosie. Wat die explosie veroorzaakte is nog altijd onduidelijk. Dat is niet iets waar de politie nog onderzoek naar doet. Voor de politie staat vast dat er geen sprake was van opzet. Het strafrechtelijk onderzoek is daarom afgesloten.

Eigenaar Mahmoud Hasan zei maandag tegen RTL Nieuws dat hij een vreemde lucht had geroken en in de kelder was gaan kijken. Toen hij de kelderdeur opende, rook hij een sterke gaslucht en zag hij iets branden. "Binnen enkele seconden was alles ingestort."

Bedolven

Bij instorting raakte een 5-jarige kleuter bedolven onder het puin. Na vijf uur kon hij worden bevrijd. Het kind moest naar de intensive care en ook zijn vader raakte gewond. Met beiden gaat het inmiddels beter.

De politie rondde maandag het onderzoek op de locatie al af.