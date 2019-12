Joke Smitprijs naar SER-voorzitter Mariëtte Hamer

De oud-politica ontving de prijs vanmiddag uit handen van Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De prijs bestaat uit een kunstobject en een bedrag van 10.000 euro. Andere genomineerden waren hoogleraar seksuologie Ellen Laan en Eva Yoo Ri Brussaard, oprichter van de stichting Single SuperMom.

De Aanmoedigingsprijs ging naar Rocky Hehakaija, het enige vrouwelijke lid van het bekende straatvoetbalteam Street Legends en maker van motivatieprogramma's voor meisjes én jongens.

Vrouwenbeweging

De Joke Smitprijs is een regeringsprijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt aan een vrouw, een groep of een instantie die een bijdrage levert aan de emancipatie van vrouwen. De prijs werd in 1983 in het leven geroepen door vrouwelijke leden van de Eerste en Tweede Kamer, twee jaar later nam de toenmalige regering het initiatief over.

Naamgever Joke Smit was een feministe en één van de grondleggers van de Nederlandse vrouwenbeweging.