'Gay'-schilderij van Mexicaanse volksheld Zapata wekt woede

In Mexico heeft een schilderij met een afbeelding van volksheld Emiliano Zapata de woede gewekt van zijn familie en bewonderaars. Ze drongen het museum binnen waar het schilderij hangt en eisten dat het museum het schilderij weghaalt.

Zapata was tijdens de Mexicaanse Revolutie (1910-1917) leider van de kleine boeren. Hij zette zich in voor de teruggave van land dat grootgrondbezitters zich hadden toegeëigend. Hij werd in 1919 vermoord en is voor veel Mexicanen nog altijd een held.