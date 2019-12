Koffer met 50.000 euro barst open naast vliegtuig

Zondag is op Schiphol een 30-jarige Albanees aangehouden voor witwassen. Hij had een grote hoeveelheid geld bij zich waarvan hij de herkomst niet kon verklaren.

De man was vanuit Spanje op Schiphol aangekomen. "Dat is een Schengenland, dus als iemand met een koffer uit Spanje langs de douane komt, is de kans klein dat hij wordt gecontroleerd", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

De Albanees liep echter toch tegen de lamp. Toen bagage-afhandelaars zijn koffer op het platform uit het vliegtuig haalden en op de bagage-kar legden, barstte die open. De biljetten verspreidden zich over het platform. Er stond zondag een stevige wind, ruim windkracht 5 met uitschieters naar boven, en een deel van het geld waaide dan ook onmiddellijk weg.

50.000 euro

De luchthavenmedewerkers schakelden de marechaussee in. In de koffer werd nog meer geld gevonden. Volgens de marechaussee heeft er ongeveer 50.000 euro in gezeten. De eigenaar van de koffer kon niet aannemelijk maken waar het geld vandaan kwam en is aangehouden voor witwassen.

Vandaag is hij voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten.