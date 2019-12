Tweede Kamer ontvangt Aung San Suu Kyi

De Tweede Kamer praat vrijdag met Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar. Ze is in Den Haag vanwege de genocide-zaak die Gambia bij het Internationaal Gerechtshof heeft aangespannen tegen Myanmar en de Kamer grijpt dat aan voor een gesprek.

Volgens de Gambiaanse regering heeft Myanmar zich in de westelijke provincie Rakhine schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de islamitische Rohingya-minderheid. Suu Kyi verdedigde haar land vandaag voor het hof. Volgens haar is er geen sprake van genocide. Ze benadrukte dat het conflict is begonnen met aanvallen van moslimstrijders en dat eventuele misdaden tegen de Rohingya in Myanmar worden bestraft.

De Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken wil vrijdag met Suu Kyi praten over de achtergronden van de aanklacht door Gambia en over de situatie in Myanmar. Het onderhoud is besloten: er mogen geen journalisten of belangstellenden bij zijn. In de genocide-zaak staat het Nederlandse kabinet achter Gambia.