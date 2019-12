Nieuwe dammen leggen deel Zuidoost-Azië droog: 'Ik vang geen kilo vis meer'

De Thaise visser heeft de dammen nooit zelf gezien, maar stroomopwaarts van Pimpophans vissersdorp zijn ze de laatste jaren tientallen gebouwd. Eerst in China, waar de Mekong ontspringt in de Tibetaanse hoogvlakte. En later ook in buurland Laos, dat razendsnel dammen bijbouwt en rond 2025 "de accu van Zuidoost-Azië" wil zijn. De nieuwste dam werd in oktober in gebruik genomen.

Laagterecord

Massaal energie opwekken in het Mekong-gebied leek ooit een goed idee. In de vroege jaren 2000 voorspelde een commissie met specialisten uit Laos, Cambodja, Thailand en Vietnam dat het de economieën van de landen gezamenlijk 30 miljard dollar kon opleveren.

Inmiddels is dat idee sterk achterhaald. De dammen blijken funest voor de kwetsbare ecosystemen in de rivier: ze hinderen de migratie van vissen en filteren vruchtbaar sediment, dat anders de akkers van boeren zou bereiken. Afgelopen juli bereikte het waterpeil van de Mekong, mede door aanhoudende droogte, een laagterecord.

Dit is waar op dit moment dammen gepland, gebouwd, of in aanbouw zijn: