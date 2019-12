Honderden kilo's illegaal vuurwerk gevonden in garagebox in Arnhem

De politie heeft in een Arnhemse woonwijk een grote partij illegaal vuurwerk in beslag genomen. In totaal gaat het om 866 kilo.

Het vuurwerk "ligt natuurlijk niet volgens de voorschriften opgeslagen", schrijft de politie Arnhem-Zuid op Facebook. "Als het mis was gegaan was een groot aantal huizen zwaar beschadigd geweest, met erg veel risico voor bewoners." Het vuurwerk lag in een garagebox in de wijk Elderveld.

Met een deel van het vuurwerk was geknoeid, wat de kans op ongelukken vergroot. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is gebeld om onderzoek te doen. Daarna is het vuurwerk verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Een 41-jarige Arnhemmer is aangehouden, meldt Omroep Gelderland.