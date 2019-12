Voorarrest Nederlanders in Hongaarse cel verlengd tot februari

Atleet Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal blijven voorlopig in de gevangenis op verdenking van drugshandel. De Hongaarse rechtbank heeft het voorarrest van beide mannen verlengd tot 9 februari.

De twee Nederlanders werden in de zomer aangehouden op muziekfestival Sziget in Boedapest. In hun tent op het festivalterrein werden onder meer xtc-pillen, marihuana en andere verdovende middelen gevonden. Ze liepen tegen de lamp nadat beveiligers hadden gezien dat andere bezoekers de tent in en uit liepen. Later vond de politie nog eens 17 kilo drugs in de auto van B.

In september werd hun voorarrest al een keer met drie maanden verlengd. In Hongarije kan het jaren duren voordat verdachten voor de rechter verschijnen, meldt RTV Noord. Als beide mannen veroordeeld worden, hangt hen een zware straf boven het hoofd. Hongarije heeft één van de strengste anti-drugswetten van Europa.

Roelf B. geldt in de atletiekwereld als een talentvolle sprinter. In juli stond hij in de finale van de 100 meter op het NK Atletiek.