YouTube komt met strengere regels rond intimidatie

"Het is een soort monster dat YouTube moet bevechten", zegt universitair docent Rik Smit, die bij de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doet naar YouTube. "Gebruikers zullen altijd wel een manier vinden om iets te posten wat niet gepost mag worden." Daarnaast gaat het over enorme hoeveelheden: per minuut wordt er 500 uur nieuw materiaal naar de site geüpload.

De vraag of het bedrijf beter is geworden in het bestrijden van ongewenste content beantwoordt Smit met "misschien". Volgens hem zal YouTube nooit een staat van perfectie bereiken. Daarnaast denkt hij dat het bedrijf meer bezig is met bestrijding vanwege hoorzittingen in de VS met techbedrijven over het gevoerde beleid.

Op het moment dat er nieuw beleid door een techplatform wordt ingesteld, is het altijd de vraag hoe dat in de praktijk zal uitpakken. YouTube zegt hierover dat het de afgelopen tijd testen heeft gedaan met moderatoren die uiteindelijk het beleid moeten gaan toepassen. Ook wijst het platform erop dat gebruikers altijd in beroep kunnen gaan tegen keuzes.