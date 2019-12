Ed Sheeran is dé Britse nummer 1-artiest van dit decennium

Ed Sheeran is uitgeroepen tot de Britse nummer 1-artiest van dit decennium. De singer-songwriter kreeg de prijs van de Engelse hitlijst Official Charts Company. Eerder wonnen Justin Bieber en Paul McCartney al deze Official Chart Record Breaker Award.

De Brit heeft de prijs bemachtigd, omdat hij sinds 2010 twaalf keer op nummer 1 in de hitlijst stond. In totaal stond hij 79 weken bovenaan.

Ook zijn single Shape of You viel in de prijzen. Die stond in 2017 veertien weken bovenaan en was daarmee volgens de grootste hit van dit decennium.

De singer-songwriter maakte in 2011 zijn debuut met The A Team. Sindsdien verkocht hij meer dan vijftig miljoen singles.

In een videoboodschap bedankte Sheeran zijn fans.