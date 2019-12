Girobank Curaçao geblokkeerd na ingrijpen Centrale Bank, klanten woedend

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren ingegrepen bij de Girobank. Deuren gingen dicht, betaalkaarten werden geblokkeerd en het internetbankingsysteem werd uit de lucht gehaald.

Iedere klant kan tot een maximumbedrag van 5000 euro over zijn tegoeden beschikken, maar nog onbekend is in welk tempo dat kan. Met de maatregel zou volgens de Centrale Bank meer dan 90 procent van de rekeninghouders over hun volledige tegoed kunnen beschikken.

De ingreep kwam nadat rekeninghouders massaal hun tegoeden op hadden geëist. Dat gebeurde na geruchten dat de belastingdienst via zijn girorekening 4,5 miljoen euro wilde overmaken naar de ziektekostenverzekeraar SVB. Die transactie mislukte omdat de bank over onvoldoende geld beschikte. Niet veel later liet oliedistributeur Curoil weten geen cheques van de Girobank meer te accepteren en vroeg de distributeur zijn klanten via andere banken te betalen.

Noodregeling

Opmerkelijk is dat de Girobank al sinds 2013 onder een noodregeling van de Centrale Bank valt. De bank was tot 2002 in handen van de Curaçaose overheid en is sinds 2010 voor het grootste deel in handen van IIG Capital, de International Investment Group in New York. Pensioenfonds APC en de overheid behielden een minderheidsbelang.

Volgens bronnen in de financiële sector is het bijna omvallen van de Girobank het gevolg van slecht beleid bij de Centrale Bank zelf. Die heeft onlangs een voorschot van ruim 140 miljoen euro gegeven omdat de Girobank in liquiditeitsproblemen kwam, maar onduidelijk is of daar dekking tegenover staat.

Ontslag bankpresident

De Centrale Bank kwam onlangs negatief in het nieuws toen de nieuwe president, oud IMF-topman Bob Traa, al na vijf maanden zijn ontslag indiende. Officieel om persoonlijke redenen, maar het is in de financiële sector geen geheim dat hij binnen de Centrale Bank is tegengewerkt vanwege zijn plannen om de bezem door de Centrale Bank te halen na 35 jaar leiding van zijn voorganger Emsley Tromp. Die moest vertrekken nadat hij werd beschuldigd van belastingontduiking. Traa kreeg ondanks de belofte geen vaste aanstelling bij de bank.

Naar verluidt zal de Centrale Bank de slechte leningen afschrijven en worden de overige activa verkocht aan andere banken.