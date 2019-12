Schipper gewond bij aanvaring in Maastricht

De schipper van een binnenvaartschip is aan het begin van de middag gewond geraakt toen hij tegen de Sint Servaasbrug in Maastricht aan voer. De man is door hulpdiensten van het schip gehaald. De stuurhut kwam onder de brug terecht en raakte zwaar beschadigd.

De oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk. L1 meldt dat de brug niet omhoog stond toen het schip naderde. Mogelijk heeft de schipper een inschattingsfout gemaakt. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.

Eeuwenoude brug

Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment in hoeverre het beweegbare deel van de brug beschadigd is geraakt. Voor alle zekerheid staat de brug open. Dat heeft in het geval van de Sint Servaasbrug geen gevolgen voor voetgangers of fietsers; zij kunnen de brug uit 1280 tussen het station en centrum van Maastricht gewoon blijven gebruiken.