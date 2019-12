Zes jaar en tbs voor man die Amerikaanse studente doodstak

De man die vorig jaar in Rotterdam een Amerikaanse studente doodstak, is veroordeeld tot zes jaar gevangenis en tbs. Het Openbaar ministerie had tien jaar cel met tbs geëist tegen de 24-jarige Joël S.

De 21-jarige studente Sarah Papenheim werd in december vorig jaar doodgestoken in een studentencomplex aan de Kralingse Kerklaan in Rotterdam. S. was haar onderbuurman en de twee waren bevriend.

Kort na de dood van Papenheim werd S. gearresteerd op het station van Eindhoven. Van die bewuste dag kan hij zich niet veel herinneren, zei hij tijdens het proces. Wel wist hij nog dat hij boos was op haar. "Daarna zag ik bloed op de muur en zag ik haar op haar rug liggen."

Tientallen steekwonden

De Amerikaanse studente is 27 keer gestoken en tien keer gesneden. Toen de rechter vroeg waarom S. haar heeft gedood, antwoordde hij: "Ik weet het niet." Wel zei hij dat hij depressief was en zelfmoord wilde plegen, omdat hij op muzikaal gebied weinig succes had.

S. is veroordeeld voor doodslag en niet voor moord, omdat hij volgens de rechter niet vooraf van plan was om Papenheim te doden. In de Rechtbank Rotterdam was onder meer haar moeder en de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra aanwezig.

Fouten hulpverlening

Ongeveer een week voor haar dood zei Papenheim tegen een vriendin dat ze zich zorgen maakte over S., waarna die vriendin belde met het Meldpunt Verwarde Personen. Hulpverleners bezochten hem twee keer, maar zagen geen aanleiding om direct in te grijpen. Ook Papenheim zelf deed een melding, nadat S. had gezegd dat hij seriemoordenaar wilde worden.

De advocaat van Sarahs moeder, Sebas Diekstra, zegt dat hulpverleners haar dood mogelijk hadden kunnen voorkomen.

Volgens deskundigen is S. deels of geheel verminderd toerekeningsvatbaar. Na onderzoek oordeelden een psychiater, psycholoog en een neuroloog dat S. de grip op de realiteit kwijt was door ernstige stoornissen zoals autisme, schizofrenie en een psychose.