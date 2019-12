'Mijn huid en haar werden niet mooi gevonden. Ik denk dat dat nu verandert’

Kim Kötter, ex-Miss Nederland, vindt het ook opvallend dat vier zwarte vrouwen in hetzelfde jaar winnen in zulke toonaangevende missverkiezingen. "Maar eigenlijk zou het helemaal niet bijzonder horen te zijn", zegt ze ook. "De beste missen horen te winnen en dat mag niet afhankelijk zijn van huid- of haarkleur."

In andere edities won een paar keer eerder een zwarte vrouw. Bij Miss USA was dat bijvoorbeeld voor het eerst in 1990 het geval. Volgens Kötter is de missverkiezingenwereld desondanks best vooruitstrevend op het gebied van diversiteit. "Elk jaar doen bijna honderd landen mee, dan zie je van alles voorbijkomen." Ze wijst erop dat er dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst iemand meedeed die openlijk lesbisch is.

Deul ziet het uitroepen van Tunzi als winnares ook als een belangrijke vooruitgang in de modewereld. "Je zou zeggen dat we anno 2019 zo ver zijn, dat we niet meer bij dat soort dingen stil hoeven te staan." Maar als het dan eenmaal zo ver is, dan moet dat gevierd worden, vindt ze.

De Miss Universe-organisatie neemt op deze manier ook een belangrijke stap. "Ze geven een boodschap af over wat schoonheid is. Dat zit in alle culturen en achtergronden", meent Deul.

Zozibini Tunzi is enorm blij als ze hoort dat ze wint: