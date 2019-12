Jurk die Diana droeg tijdens dans met John Travolta levert tonnen op

Een jurk die prinses Diana droeg tijdens een staatsbanket in 1985 in het Witte Huis is weer in Britse handen. De prinses werd 's avonds tijdens een gala van president Reagan in de donkerblauwe galajurk op de foto gezet, dansend met acteur John Travolta.

De japon is gemaakt door couturier Victor Edelstein. Twee maanden voor haar dood in 1997 liet Diana de jurk veilen voor een goed doel. Daarna wisselde hij enkele keren van eigenaar en werd in 2013 voor het laatst verkocht voor 240.000 pond, aan een man die er zijn vrouw mee wilde verrassen.

De verwachting was dat het kledingstuk bij de veiling weer zo'n bedrag zou opleveren, maar de minimumprijs werd niet geboden. Historic Royal Palaces, een organisatie die enkele Britse paleizen beheert, heeft de jurk na de veiling voor 220.000 pond gekocht. Van tevoren had de eigenaar al gezegd dat hij hoopte dat hij in Groot-Brittannië zou blijven.