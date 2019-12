Nachttrein van Rotterdam naar Groningen blijft rijden

De proef met een nachttrein tussen Rotterdam Centraal en Groningen is geslaagd. NS laat de trein, die elke vrijdagnacht om 00.05 uur vertrekt vanaf Rotterdam, ook de komende twee jaar rijden.

De verbinding is in de afgelopen twee jaar uitgeprobeerd, meldt RTV Noord. Hoewel geen passagiersgegevens bekend zijn gemaakt, wordt de proef een succes genoemd. Dat betekent dat de nachttrein ook de komende twee jaar in het spoorboekje staat. Het gaat om één nachtelijke rit per week. De trein rijdt vanuit Rotterdam via Utrecht, Zwolle en Assen naar Groningen en komt daar net voor 03.00 uur aan.

Eerder was er ook een proef met een nachttrein van Groningen naar Amsterdam, via Zwolle en Almere. Maar die verbinding is gestopt omdat hij vooral werd gebruikt tussen Groningen en Assen.

De nachttrein tussen Rotterdam en Groningen wordt deels gesubsidieerd door de provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Groningen.