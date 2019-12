Wekdienst 11/12: vervolg genocidehoorzitting Rohingya en uitspraak Joël S.

Ander nieuws uit de nacht

IJskap Groenland smelt zeven keer sneller dan in jaren 90: Waar in de jaren 90 33 miljard ton ijs per jaar verloren ging, is dat in het afgelopen decennium toegenomen tot 254 miljard ton per jaar, schrijven onderzoekers in vaktijdschrift Nature.

Burgemeesters Italië demonstreren om bedreigde Holocaustoverlevende te steunen: de 89-jarige senator voor het leven Liliane Segre heeft sinds vorige maand politiebewaking na een reeks antisemitische bedreigingen.

Saudi Aramco: ook zonder westerse beleggers grootste beursgang ooit: Het oliebedrijf, dat elke dag ruim 12 miljoen olievaten uit de grond pompt, is vanaf vandaag genoteerd aan de Saudi Stock Exchange in Riyad.

En dan nog even dit:

Het zwarte leren jack dat actrice Olivia Newton-John in de film Grease droeg in de scene waarin ze de hit You're the One That I Want zingt, is weer in haar eigen bezit. Een anonieme koper die er op een veiling begin november 243.000 dollar voor over had, bijna 220.000 euro, heeft het aan haar geschonken. Ook doneerde hij hetzelfde bedrag dat hij voor het jack neerlegde.

De veiling werd gehouden om geld in te zamelen voor de naar genoemde kliniek in Melbourne waar kankerpatiënten worden behandeld.

Luister hier de bekende hit: