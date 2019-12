Olivia Newton-John krijgt Grease-outfit terug van koper

Het zwarte leren jack dat actrice Olivia Newton-John in de film Grease droeg in de scene waarin ze de hit You're the One That I Want zingt, is weer in haar eigen bezit. Een anonieme koper die er op een veiling begin november 243.000 dollar voor over had, bijna 220.000 euro, heeft het aan haar geschonken. Ook doneerde hij hetzelfde bedrag dat hij voor het jack neerlegde.