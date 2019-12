Burgemeesters Italië demonstreren om bedreigde Holocaustoverlevende te steunen

In Milaan hebben duizenden mensen, onder wie honderden burgemeesters, gedemonstreerd om de 89-jarige senator voor het leven Liliane Segre te steunen. Zij heeft sinds vorige maand politiebewaking na een reeks antisemitische bedreigingen, die begonnen toen ze het initiatief nam voor een parlementscommissie om antisemitisme en racisme aan te pakken. Segre werd als kind van school gestuurd omdat ze Joods is en op haar 13e naar Auschwitz gedeporteerd, maar overleefde de Holocaust.

Ze trof de burgemeesters, die het initiatief namen voor de betoging, onder de glazen koepel van de beroemde galerij in het centrum van Milaan. Daar sprak ze de betogers toe. "Ik heb de haat gekend", zei ze. "Ik weet wat het is om afgewezen te worden door een samenleving, waarvan ik dacht dat ik erbij hoorde."

Burgemeester Sala van Milaan zei dat deze demonstraties door zullen gaan "tot het klimaat van haat verandert". In Italië is naar aanleiding van de bedreigingen tegen Segre en allerlei andere antisemitische en racistische incidenten, onder meer rond de voetbalvelden, een fel debat gaande over vreemdelingenhaat.

Het voorstel van Segre om de onderzoekscommissie op te zetten is door het parlement aangenomen, maar alle rechtse partijen onthielden zich van stemming. Legaleider Salvini zei dat het plan hem zou belemmeren om zijn leuze "Italianen eerst" te gebruiken. En oud-premier Berlusconi stelde dat het de vrijheid van meningsuiting zou beperken.