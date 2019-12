Omstreden Limburgse wethouder Jo Palmen legt functie neer

Wethouder Jo Palmen van Brunssum stopt per 25 december met zijn werkzaamheden. Dat heeft hij dinsdag per brief laten weten aan waarnemend burgemeester Gerd Leers.

Palmen zit al een tijdje thuis. Hij stopte eind augustus tijdelijk met werken vanwege gezondheidsredenen. Nu legt hij zijn functie helemaal neer, meldt 1Limburg. Zijn tijdelijke vervanger Jo Mertens neemt het stokje over.

Palmen werd in 2017 wethouder in Brunssum. Hij kwam kort daarna in opspraak vanwege een negatief rapport waarin werd getwijfeld aan zijn integriteit. Die twijfels kwamen voort uit een jarenlang geschil tussen Palmen en de gemeente over een stuk grond. Hij zou daardoor een "hoog risico" voor de lokale politiek zijn en belangenverstrengeling zou op de loer liggen.

De affaire veroorzaakte verdeeldheid in de gemeenteraad en Palmen werd door zowel de burgemeester als minister Ollongren onder druk gezet om op te stappen.

Palmen bleef. Voor burgemeester Luc Winants was dat aanleiding om op te stappen. Later pleitte een nieuw rapport Palmen grotendeels vrij.