Gewapende mannen bestormen hotel in Mogadishu

Zwaarbewapende mannen hebben in de Somalische hoofdstad Mogadishu een hotel bestormd. Kort daarna brak een gevecht uit met veiligheidstroepen, waarbij de vijf aanvallers zouden zijn gedood. Of ze slachtoffers hebben gemaakt, is niet bekend. De aanval is opgeëist door de islamitische terreurgroep al-Shabaab.

Het SYL-hotel ligt dicht bij het presidentieel paleis en is populair bij de Somalische elite. Dit hotel was vaker het doelwit van al-Shabaab. In 2016 kwamen bij een aanval tientallen mensen om het leven.

Al-Shabaab valt geregeld hotels in Mogadishu aan. Vaak gaat aan de bestorming een bomexplosie vooraf. In juli kwamen bij zo'n aanslag 26 mensen om. Toen ging het om vier aanvallers. Zij werden bij een gevecht met veiligheidstroepen gedood.

Al-Shabaab

Al-Shabaab is al jaren actief. In 2006 had het een groot deel van Somalië in handen, inclusief Mogadishu. Daar werden ze in 2011 verdreven door een legermacht van de Afrikaanse Unie. De terreurgroepering heeft nog altijd grote delen van Zuid- en Centraal-Somalië in handen.

Het Amerikaanse leger steunt het regeringsleger in de strijd tegen de terreurgroep. De Amerikanen voeren luchtaanvallen uit en leiden Somalische militairen op.