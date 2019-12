50 miljoen voor beschadigd vliegveld Sint-Maarten

Het EIB verstrekt namens de Europese Unie leningen voor de lange termijn, bedoeld om EU-doelstellingen in Europa en daarbuiten te behalen. Het verbinden van lidstaten door investeringen in infrastructuur is daar onderdeel van.

Ook de Wereldbank heeft geld uitgeleend voor herstel van de terminal. Die organisatie beheert een door Nederland gefinancierd trustfonds van 470 miljoen euro, bedoeld voor hulp aan Sint-Maarten.

Toerisme

Zodra het miljoenenproject is afgerond, moet het vliegveld 2,5 miljoen reizigers per jaar kunnen verwerken. De luchthaven geldt als hub voor de regio, met vluchten naar onder meer Sint-Eustatius, Saba en de Britse Maagdeneilanden. Ook zijn er verbindingen met Nederland en de VS.

Het herstel van de luchthaven moet het aantal vakantiegangers op het Caribische eiland een boost geven. Toerisme geldt als de belangrijkste inkomstenbron voor Sint-Maarten.

Minister van Financiën Ardwell Irion is blij met de toegezegde miljoenen. In een reactie zegt hij dat herstel van het vliegveld een positief effect op de economie en leefbaarheid van het eiland zal hebben.

Kritiek op wederopbouw

Vanuit Sint-Maarten en de Tweede Kamer klinkt er kritiek op de wederopbouw, omdat het te traag zou verlopen. De Ombudsman Sint-Maarten stelde onlangs dat twee jaar na orkaan Irma slechts tien procent van de huizen gerepareerd was. Volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt dat aantal hoger.

De traagheid komt volgens de minister vooral door de politici van Sint-Maarten zelf, schrijft Caribisch Netwerk. Zo zou het anderhalf jaar hebben geduurd voordat het Nederlandse aanbod om te helpen bij het herstel van de luchthaven werd aanvaard.

Ook zou de politieke instabiliteit voor verdere vertragingen kunnen zorgen, vreest Knops. Onlangs viel voor de negende keer sinds 2010 het kabinet van Sint-Maarten. Dat was het jaar dat het een zelfstandig land binnen het Nederlandse koninkrijk werd.