Broekers over mislukken afspraak met Marokko: niet te groot maken

Staatssecretaris Broekers-Knol vindt het "buitengewoon spijtig" dat haar afspraak met de Marokkaanse ambassadeur vorige week niet is doorgegaan. Maar ze vindt ook dat we het niet groter moeten maken dan het is. "Die dingen kunnen gebeuren", zei ze tegen een zeer kritische Tweede Kamer.

Broekers zou vorige week donderdag met de Marokkaanse ambassadeur praten over de problemen rond migratie en het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers door Marokko, maar de ambassadeur zegde die afspraak op het laatste moment af.

De staatssecretaris zei in het vragenuur in de Kamer dat het hele kabinet eraan werkt om de relatie op allerlei gebieden met Marokko te verbeteren en dat Buitenlandse Zaken en Justitie daarin "stap voor stap" samen optrekken, maar dat het een complex probleem is. Volgens haar heeft terugkeer van Marokkanen die hier niet mogen blijven een hoge prioriteit.

Genant

In de Kamer waren veel fracties slecht te spreken over het optreden van Broekers, die ze ook verweten geen antwoorden te geven op vragen. PvdA-woordvoerder Kuiken noemde het genant "dat de VVD-staatssecretaris faalt een afspraak te maken met de ambassadeur".

Ze vroeg zich af of de gesprekken met Marokko over terugkeer van asielzoekers niet in handen van Buitenlandse Zaken moeten worden gelegd. "We kunnen dit niet blijven verprutsen", zei ze.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk karakteriseerde de situatie als "een puinhoop". En Van Ojik van GroenLinks zei dat de staatssecretaris zelf begonnen is twijfel te zaaien over de vraag of Marokko wel met haar wil praten en dat ze de controle kwijt lijkt te zijn.

Daadkracht

Woordvoerder Van Toorenburg van regeringspartij CDA noemde het ongemakkelijk dat coalitiepartner VVD "stampvoetend zegt wat er allemaal moet gebeuren, maar dat door de staatssecretaris niet adequaat wordt opgetreden om dat voor elkaar te krijgen". Van Toorenburg pleitte voor "daadkracht".

VVD-Kamerlid Becker richtte haar kritiek vooral op Marokko. Ze vindt dat "de tijd van lief vragen nu echt voorbij is" en dat het kabinet ook moet dreigen met tegenmaatregelen. PVV-Kamerlid Emiel van Dijk noemde het "schandalig hoe Nederland te kakken wordt gezet door Marokko en hoe de staatssecretaris daar haar oren naar laat hangen". Ook volgens SGP-Kamerlid Stoffer zet Marokko Nederland "gewoon in zijn hemd".