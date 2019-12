Na negen jaar verdachte aangehouden voor 'WK-moord' Nieuwegein

De politie heeft een man aangehouden voor een steekpartij in 2010 die de 25-jarige Richard Houtveen het leven kostte. De verdachte is een 42-jarige man uit Woerden. Hij werd vrij snel na de dood van Houtveen ook al aangehouden in verband met de zaak, maar tot vervolging kwam het toen niet.

Houtveen werd in juli 2010 gedood in het centrum van Nieuwegein. Hij had daar op een groot scherm de finale van het WK voetbal gekeken. Daarna raakte hij betrokken bij een ruzie op straat en werd hij in zijn hart gestoken. Hij overleed in een ziekenhuis. Er werd niet duidelijk wie had gestoken.

Sinds 2017 houdt het coldcase-team van de politie Midden-Nederland zich met de zaak bezig. Er kwam nieuwe informatie binnen door eigen onderzoek en onder meer tv-programma Opsporing Verzocht besteedde daar aandacht aan.

Toch geen straatruzie?

Mogelijk ging het toch niet om een uit de hand gelopen straatruzie, maar was Houtveen wel degelijk het doelwit van de steekpartij. Over een motief meldt de politie overigens niets. Het afgelopen jaar deed de politie verschillende keren onderzoek in het centrum van Nieuwegein. Mede daardoor is de verdachte nu opnieuw aangehouden.

Het coldcase-team is daar blij over: "We hebben nauw contact onderhouden met de familie. Voor hen is het altijd onverteerbaar geweest dat er niemand veroordeeld is voor de dood van Richard. We hopen dat voor hen aan die onzekerheid nu eindelijk een einde gaat komen."