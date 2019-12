Leven in smog gehuld Sydney 'is alsof je boven een kampvuur hangt'

De Nederlander hoort ook van Australische vrienden dat zij dit nog nooit in zulke mate hebben meegemaakt. "Er zijn dagen geweest dat het heel de dag door as regent. Het wordt in je ogen geblazen en belandt in je drankje als je buiten bent."

Mondkapjes

Volgens correspondent Gabeler heeft de spoedeisende hulp zeker 25 procent meer mensen opgenomen vanwege rookgerelateerde klachten. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met astma die niet meer goed kunnen ademhalen.

Beau rijdt elke werkdag met een scooter naar zijn kantoor. Hij overweegt om een gasmasker of mondkapje te kopen. "Maar daar moet ik me we wat verder in verdiepen, want ik begrijp dat zo'n masker alleen werkt als er een goede stoffilter in zit."

Door de ruim honderd natuurbranden is inmiddels een gebied van 2,9 miljoen hectare afgebrand. The Guardian heeft een interactief kaartje waarop je kunt vergelijken hoe groot dit gebied is.