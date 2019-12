Roxette-zangeres Marie Fredriksson (61) overleden

De zangeres van het Zweedse popduo Roxette, Marie Fredriksson, is overleden, melden Zweedse media. Fredriksson was al enige tijd ziek. Ze stierf gisterochtend op 61-jarige leeftijd.

Fredriksson vormde met Per Gessle het duo Roxette, dat eind jaren 80 doorbrak met hits als The Look en Listen to your heart. Andere bekende nummers zijn It must have been love, Joyride en Fading like a flower.