Amazon gaat deel Champions League in Duitsland uitzenden

Het Amerikaanse techbedrijf Amazon gaat een deel van de Champions League-wedstrijden in Duitsland uitzenden. Het bedrijf heeft een toppakket gekocht met wedstrijden op de dinsdagavond voor het seizoen 2021/2022.

De wedstrijden worden uitgezonden via het kanaal Amazon Prime. Voor dat kanaal moet de tv-kijker een abonnement hebben.

Tot nu toe waren de wedstrijden in Duitsland te zien bij de Britse tv-zender Sky en het Britse sportkanaal DAZN.

Amazon Prime werd in 2005 opgericht en is sinds kort ook in Nederland te krijgen.