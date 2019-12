Gedeputeerde Noord-Holland neemt ontslag na falend toezicht op Tata Steel

De Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin heeft met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend bij de commissaris van de koning. De PvdA'er was de afgelopen drie jaar als provinciebestuurder verantwoordelijk voor staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden.

Tata was het afgelopen jaar geregeld in het nieuws vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen, onder meer de grafietregens in Wijk aan Zee. Vorige week werd duidelijk dat ook de uitstoot van stof door een van de fabrieken van Tata al jaren veel te hoog is. Tata meldde die overtreding zelf. De provincie en de Omgevingsdienst hadden de overschrijding niet opgemerkt.

Niet aan verwachtingen voldaan

"Ik heb de afgelopen periode geprobeerd een goede balans te vinden tussen de volksgezondheid van de omwonenden en het economisch belang van Tata", schrijft Tekin in een verklaring op de website van GS van Noord-Holland.

"Na 3 jaar hard werken in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden. De bewoners verdienen een bestuurder die met een frisse blik dit ingewikkelde dossier verder brengt", schrijft hij.

"Kundig en met grote inzet"

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft met respect kennisgenomen van het besluit van Tekin. De provincie noemt hem een zeer kundig en betrokken bestuurder. Ook commissaris van de koning Van Dijk spreekt over hem met waardering: "Voor Adnan stond altijd de inwoner van Noord-Holland voorop. Namens het college danken wij hem voor zijn grote inzet."