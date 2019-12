Twee oud-premiers Algerije veroordeeld tot lange celstraffen

Twee Algerijnse oud-premiers zijn veroordeeld voor hun rol in een corruptieschandaal. Het was voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1962 dat een minister-president zich in Algerije voor de rechter moest verantwoorden.

Ahmed Ouyahia en Abdelmalek Sellal kregen respectievelijk vijftien en twaalf jaar celstraf. Ze moeten ieder een boete van vele duizenden euro's betalen. De twee ontkennen dat ze steekpenningen hebben aangenomen. Ook twee oud-ministers en verschillende zakenmensen stonden terecht en kregen jarenlange celstraffen.

Ouyahia was in de afgelopen 25 jaar vier keer premier onder president Bouteflika. Hij stapte op toen Bouteflika zich begin maart na massaprotesten terugtrok als presidentskandidaat. Begin april trad de president af. Sellal was met een kleine onderbreking premier tussen september 2012 en mei 2017.

Donderdag verkiezingen

De uitspraak in het grote anti-corruptieproces komt twee dagen voor de presidentsverkiezingen. De autoriteiten hopen dat de vonnissen aan de ontevreden Algerijnen laten zien dat ze hun zorgen serieus nemen. Daarom werd ook besloten om de zaak rechtstreeks op tv uit te zenden.

Donderdag kunnen de Algerijnen een opvolger kiezen voor Abdelaziz Bouteflika, die het land de afgelopen twintig jaar regeerde. Veel demonstranten zijn ontevreden met de presidentskandidaten, omdat het allemaal politieke insiders zouden zijn. Ze eisen een volledige hervorming van het politieke systeem.