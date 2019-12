Rijksmuseum toont 'de belangrijkste schat van de Oranjes'

Het Rijksmuseum toont vanaf morgen het meesterwerk van Paulus van Vianen, de beroemdste zilversmid uit de Nederlandse geschiedenis. Het is een beker, gemaakt van puur goud, die wordt beschouwd als de belangrijkste schat van de Oranjes.

De beker is gemaakt in 1610 en kwam in de 19e eeuw in bezit van het Nederlandse koningshuis. Sinds 1881 was het in Duits privé-bezit. Vorig jaar werd de kunstschat onverwacht aan het museum aangeboden. De familie Wessels, rijk geworden in de bouw en bekend van bouwbedrijf VolkerWessels, was bereid de beker te kopen en die in langdurig bruikleen te geven aan het Rijksmuseum.

Directeur Taco Dibbits is opgetogen: "Paulus van Vianen is voor de edelsmeedkunst wat Rembrandt is voor de schilderkunst. Het is fantastisch dat de familie Wessels het mogelijk maakt dat deze gouden schat nu voor iedereen te zien is. Een lang gekoesterde wens van het Rijksmuseum is in vervulling gegaan."