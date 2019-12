Donald Duck, Margriet en NU.nl in Belgische handen

Het Belgische DPG Media (voorheen De Persgroep) koopt voor 460 miljoen euro alle Nederlandse activiteiten van uitgeversconcern Sanoma. Het concern krijgt succesvolle bladen in handen zoals Libelle, Donald Duck, Margriet en vtwonen, maar ook de nieuwssite NU.nl.

DPG Media heeft al verschillende Nederlandse mediamerken zoals het AD, de Volkskrant, Trouw en het Parool. Het bedrijf wil een mediabedrijf opbouwen dat kan opboksen tegen internetgiganten zoals Google en Facebook.

"Het is voor mediabedrijven bijzonder moeilijk geweest hiertegen een vuist te maken. Maar wij geloven dat er ruimte is voor een alternatief", schrijft het bedrijf in het persbericht over de overname.

Bij Sanoma Nederland zijn bijna 900 voltijdsbanen. Het concern had in 2018 een omzet van 424 miljoen euro.