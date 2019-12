Hoger risico op witwassen, dan meer betalen bij Rabobank

De Rabobank onderzoekt of zakelijke klanten in een sector met een hoog risico op witwassen hogere tarieven moeten betalen dan andere klanten. Voor enkele bedrijven in de trustsector doet de bank dit al.

Dat zegt de Rabobank in een gesprek met NOS-podcast POEN, in een aflevering over de aanpak van witwassen via Nederland.

Risicovollere klanten moeten meer gecontroleerd worden en in dat soort controles gaan veel manuren zitten, zegt Eiso Bos, verantwoordelijk voor het klantonderzoek binnen de bank. "De tarieven moeten in balans zijn met de dienstverlening."

Hoeveel hoger de tarieven voor risicovollere klanten zijn, is afhankelijk van de specifieke situatie. Daarover wil de bank niets zeggen.

Tweedehandsauto's

Voor de beoordeling of het risico op witwassen in een sector hoger is dan gebruikelijk, kijkt de bank naar verschillende punten. Zo is het risico hoger in een sector waarin veel cash geld omgaat. Dat geldt ook voor sectoren waarin moeilijker te achterhalen is wie de uiteindelijke belanghebbende achter een bedrijf is.

Voorbeelden hiervan zijn dus de trustsector, maar ook het betaald voetbal en dealers in tweedehandsauto's, zegt Leon Spooren, bij de Rabobank verantwoordelijk voor het wereldwijde anti-witwasbeleid.

De stap om sommige klanten meer te laten betalen is afgelopen tijd geleidelijk ingevoerd.

Het toezicht bij de coöperatieve bank is sinds 2017 niet meer alleen decentraal geregeld, zegt Bos. Nu worden klanten meer centraal gecontroleerd en in de gaten gehouden. "Zo herken je ook bij sectoren met een hoger risico sneller patronen en zie je sneller waar verdiepend onderzoek nodig is. En daar gaat redelijk veel tijd in zitten."