Chileens transportvliegtuig met 38 mensen aan boord vermist

Een Chileens transportvliegtuig met 38 mensen aan boord is van de radar verdwenen. De Chileense autoriteiten melden dat luchtverkeersleiders ruim een uur nadat het was opgestegen vanaf een vliegveld in de Zuid-Chileense stad Punta Arenas het contact met het vliegtuig verloren.

Het toestel vloog op dat moment boven de Straat Drake, de zeestraat tussen Zuid-Amerika en Antarctica.

De Hercules C130 van de Chileense luchtmacht was onderweg naar een basis op Antarctica. Meteen na de verdwijning van het vliegtuig met aan boord 17 bemanningsleden en 21 passagiers werd een reddingsoperatie opgestart.