Poetin: in Berlijn doodgeschoten Georgiër was moordenaar

De Georgiër die in augustus in Berlijn werd vermoord, was volgens de Russische president Poetin zelf een moordenaar. Zelimchan Changosjvili zou betrokken zijn geweest bij "bloederige daden op Russische bodem", aldus Poetin, die over de zaak werd bevraagd na een top over Oost-Oekraïne in Parijs.

Ook zou Duitsland niet zijn ingegaan op uitleveringsverzoeken voor de man. Changosjvili was volgens Poetin onder meer betrokken bij bomaanslagen in de Moskouse metro.

Spanning

Zijn dood heeft geleid tot spanningen tussen Duitsland en Rusland. Vorige week zette Duitsland twee Russische diplomaten het land uit, omdat zij onvoldoende zouden meewerken in het onderzoek naar de moord op Changosjvili, die in een park werd doodgeschoten.

Duitsland vermoedt dat Rusland erachter zit. Volgens de hoogste Duitse openbare aanklager zijn er genoeg aanwijzingen dat de moord in opdracht van de Russische staat is uitgevoerd.

Poetin benadrukte gisteren in Frankrijk dat Rusland niets met de dood van Changosjvili te maken heeft: "Ik heb geen idee wat er met hem is gebeurd. Het is een crimineel milieu en daarin kan van alles gebeuren."