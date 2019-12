Invloedrijke Fed-baas Volcker (92) overleden

Paul Volcker, volgens velen een van de beste centrale bankiers ooit, is overleden. Hij maakte in de jaren 80 naam als voorman van het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten, de Fed. Decennia later was hij een van de belangrijke krachten achter het herstel van de financiële crisis van 2008.

Volcker was bepaald geen doorsnee-bankier. Twee meter lang, gestoken in oude pakken en goedkope sigaren rokend. Zijn beleidsmaatregelen waren ook niet alledaags. In de jaren 70 en 80 werd de VS geteisterd door torenhoge inflatie. Om de geldontwaarding te bestrijden, liet Volcker de rente stijgen tot (voor deze tijd onvoorstelbare) percentages van meer dan 20.

Massale protesten vielen hem ten deel, niet in de laatste plaats van politici. Maar Volcker gaf geen krimp. Zijn vastberadenheid als onafhankelijk centraal bankier, zo werd later in de economische handboeken opgeschreven, vormde de basis voor het herstel.

Volcker had grote bedenkingen bij de uitwassen van de financiële sector. Hij noemde de pinautomaat "de enige financiële innovatie van belang". Als adviseur van Obama ontwikkelde hij regels die financiële instellingen sterk beperkten in het speculeren met geld van rekeninghouders. De Volcker Rule geldt als een van de belangrijkste maatregelen na de crisis van 2008.

Volcker leed aan prostaatkanker. Hij werd 92.