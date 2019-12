Alle verdachten groepsverkrachtingen Den Bosch op vrije voeten

Alle acht mannen die zijn opgepakt in een onderzoek naar groepsverkrachtingen in Den Bosch zijn vrijgelaten. Zes van hen zijn vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris, maar die vond dat er "geen juridische argumenten" zijn om hen langer in voorarrest te houden, zegt een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant. Hij wilde daar verder geen toelichting bij geven.

De acht werden vorige week opgepakt. Vrijdag werden twee van hen al vrijgelaten. Alle acht mannen, in leeftijden tussen de 18 en 26 jaar, blijven verdachten in de zaak.

Ze worden ervan verdacht drie meisjes van 15 en 16 uit Den Bosch te hebben gedrogeerd en verkracht, nadat ze via sociale media contact hadden gelegd. Een deel van de verdachten zou familie van elkaar zijn.

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter-commissaris. De reden daarvoor is dat hun vrijlating volgens het OM het onderzoek kan belemmeren. Ook worden zij verdacht van een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer. Dat is volgens justitie ook een grond om het voorarrest te verlengen.