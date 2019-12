Doek valt voor cementfabriek ENCI in Maastricht

Cementfabriek ENCI in Maastricht gaat eind juni 2020 dicht. Dat heeft de directeur van moederbedrijf HeidelbergCement vanmiddag bekendgemaakt aan het personeel. De vijftig werknemers van de fabriek verliezen hun baan.

In Nederland staan nog twee fabrieken van ENCI; in IJmuiden en Rotterdam. Die blijven wel open.

Volgens de directie wegen er meerdere factoren mee in het besluit om de vestiging in Maastricht te sluiten. Zo was er maar beperkte opslagcapaciteit bij de fabriek en waren de onderhoudskosten hoog.

Daarnaast produceerde de fabriek minder klinker, een basiselement voor cement, sinds de oven van de fabriek begin dit jaar werd gesloten. Het bedrijf werd daardoor afhankelijk van de invoer van dat product. Dat was een handicap omdat zeeschepen met een grote capaciteit niet over de Maas naar Maastricht kunnen varen, schrijft 1Limburg.

In de zomer van 2018 gingen de eerste geruchten over een sluiting van de fabriek al. Toen stopte ENCI met het winnen van mergel bij de vestiging in Maastricht.